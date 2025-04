55% Polaków wyraża zgodę na to, by po śmierci pobrano ich narządy do przeszczepu – wynika z badania TNS Polska przeprowadzonego w październiku 2015 roku. Jednocześnie aż 80% z nas nie zna woli swoich najbliższych w tej sprawie. Oznacza to, że gdyby lekarz zapytał „czy zmarły chciałby żeby jego narządy zostały oddane do przeszczepu w przypadku śmierci?”, nie potrafilibyśmy odpowiedzieć, a tym samym uratować czyjegoś życia.

Co gorsza, w Polsce na liście oczekujących na przeszczep jest prawie 1700 osób. Do końca sierpnia 2016 roku przeszczepiono tylko 948 narządów – to mniej niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych.

Aby szerzyć wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej i budować poparcie społeczne dla idei dawstwa narządów, które z roku na rok wzrasta, ale wciąż jeszcze nie jest wystarczające, jesienią zeszłego roku wystartowała kampania „Zgoda na życie”. Jej działania potrwają do końca tego roku, a najnowsza odsłona akcji nawiązuje do sportowego etosu wymiany zawodników na boisku.

Na boisku jak w życiu: jeden zajmuje miejsce drugiego



„Kiedy jeden z nas opuszcza boisko, ktoś inny wchodzi do gry” – słyszymy w spocie związanym z najnowszą odsłoną kampanii Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na życie”. Będzie go można oglądać na wszystkich meczach 9. Kolejki LOTTO Ekstraklasy. W filmie, poza piłkarzami, pokazano też dzieci po udanych przeszczepach serca, nerek i wątroby. Dzieci takie, będące pod opieką Fundacji For Life, Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Fundacji AD-RENalina, eskortowały na boisko piłkarzy Legii Warszawa i Zagłębia Lublin.

Kiedy jeden piłkarz opuszcza boisko, zmienia go inny i mecz toczy się dalej. Podobna sytuacja ma miejsce w momencie przeszczepienia narządu od zmarłego dawcy – dzięki takiej operacji można uratować życie jednemu lub nawet kilku biorcom. W spocie wykorzystane zostały ujęcia z meczów LOTTO Ekstraklasy, w których widać najważniejsze akcje zawodników i dopingujących fanów. Wystąpili w nim też najmłodsi kibice – dzieci, które żyją i mogą chodzić na mecze ulubionych drużyn właśnie dzięki czyjejś decyzji o oddaniu po śmierci swoich narządów do przeszczepu

– mówi Piotr Płachecki, dyrektor kreatywny w Fabryce Komunikacji Społecznej.

Oświadczenia woli dla kibiców



Akcja ma ogromny potencjał także dzięki zaangażowaniu wszystkich 16 klubów LOTTO Ekstraklasy, które zachęcają swoich kibiców na swoich profilach na Facebooku do wypełnienia internetowej deklaracji dotyczącej oddawania narządów po śmierci (dostępnej na stronie: deklaracja.zgodanazycie.pl).

Oświadczenia woli (w klubowych barwach) są też dostępne w kasach biletowych na stadionach oraz rozdawane przez wolontariuszy w trakcie meczów 9. kolejki.

