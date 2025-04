Kto może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

O świadczenie takie może ubiegać się matka lub ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Przesłanką nabycia prawa do świadczenia opiekuńczego jest niemożność podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej ze względu na konieczność zapewnienia opieki:

niepełnosprawnemu dziecku w wieku do 16 roku życia, jeżeli zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, pełnoletniej osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczenia wiekowego.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane?

Brak jest przesłanek do przyznania świadczenia opiekuńczego w sytuacji, gdy w rodzinie jest osoba posiadająca ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko.

Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Ponadto, nie można ubiegać się o przyznanie tego świadczenia, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, gdzie korzysta z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia lub rehabilitacji - w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej.

Małżonkowie

W orzecznictwie wskazuje się, że nie można odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, lecz jej małżonek nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności opiekuńczych w celu zaspokojenia codziennej egzystencji (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2010 roku, sygn. akt: II SA/Rz 922/09). Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że osoba sprawująca opiekę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, traci prawo do świadczenia z uwagi na zawarcie przez osobę wymagającą opieki związku małżeńskiego, jako że obowiązek sprawowania opieki obciążać będzie wówczas przede wszystkim nowego małżonka, który w takiej sytuacji uzyska prawo do ubiegania się o świadczenie w przypadku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.