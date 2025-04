Obowiązujące w Polsce obostrzenia związane z pandemią obejmują nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, również na świeżym powietrzu. To się ma jednak wkrótce zmienić.

Maseczki aktualnie nie trzeba nosić:

Maseczek nie muszą zakładać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

Należy pamiętać, że do zasłaniania ust można wykorzystać wyłącznie maseczki. Nie mogą być one zastępowane przyłbicą, szalikiem czy chustką, ponieważ te rzeczy nie chronią przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Wiele wskazuje na to, że wkrótce obowiązek zasłaniania ust i nosa będzie ograniczony. Minister zdrowia zasugerował, że od 15 maja może być zniesiony nakaz noszenia maseczki na otwartej przestrzeni. Warunkiem jest obniżenie wskaźnika zakażeń poniżej 15 na 100 tysięcy osób.

Nowe wytyczne dotyczące noszenia maseczek na zewnątrz przedstawiło również CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Rekomenduje, aby ust nie musiały zasłaniać osoby w pełni zaszczepione.

Wyjątkiem jest sytuacja przebywania w dużej grupie obcych osób - wtedy należy założyć maseczkę, np. na imprezach plenerowych, koncertach itp.

Według CDC wszystkie osoby powinny być zwolnione z noszenia maseczki na zewnątrz podczas spaceru, jazdy na rowerze lub biegania w samotności albo w towarzystwie domowników. A także podczas małych spotkań na świeżym powietrzu z zaszczepionymi osobami.

Nadal będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej, galeriach handlowych, sklepach, urzędach, szkołach i kościołach oraz innych miejscach publicznych.