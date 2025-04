Skrócony czas pracy – dla kogo?

Od 1 stycznia 2012 pracownik z orzeczonym lekkim lub średnim stopniem niepełnosprawności może pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo, czyli w pełnym ustawowym wymiarze. Liczbę godzin spędzoną w biurze czy fabryce można jednak zmniejszyć. W tym celu niepełnosprawny pracownik powinien udać się do lekarza medycyny pracy lub lekarza prowadzącego, który wyda zaświadczenie o celowości skrócenia czasu pracy.

Sprzeciw do rzecznika

Lekarz nie musi przychylić się do argumentacji pracownika i może nie wydać stosownego zaświadczenia lub orzec, że pracownik jest w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie, możemy jednak wznieść sprzeciw do komisji lekarskiej działającej przy rzeczniku praw pacjenta (RPP). Dokonuje się tego za pośrednictwem rzecznika , w termie do 30 dni od momentu wydania opinii.

Komisja zbada zasadność orzeczenia

Po wniesieniu sprzeciwu przez pacjenta, komisja przy RPP powołana przez rzecznika rozstrzyga o zasadności wniesionego sprzeciwu. Wniosek zostaje rozpatrzony na podstawie dokumentacji medycznej lub, ewentualnie, po przeprowadzeniu stosownych badań pracownika. W komisji przy RPP zasiada trzech lekarzy, w tym dwóch posiadających te samą specjalność , co lekarz, który wydał zaskarżony przez pacjenta wniosek.

Można próbować wielokrotnie

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie podaje, ile razy możliwe jest ubieganie się o skrócenie czasu pracy. Oznacza to, że niepełnosprawny pracownik może nawet kilkukrotnie występować o stosowne zaświadczenie. Warunkiem jest jednak ponowne przebadanie się.

Źródło : „Dziennik. Gazeta Prawna”, 8.03.2012 („Do rzecznika praw pacjenta po krótszy czas pracy”) / PZ

