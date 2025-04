Kto ma prawo do opieki?

Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, czyli de facto przez podatników, przysługuje osobom, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy osób, które na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, mają prawo do świadczeń zdrowotnych. Są to m.in. osoby ubezpieczone (np. pracownicy), członkowie ich rodzin, studenci, uczniowie, emeryci i renciści.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie przepada wraz z wygaśnięciem obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. w sytuacji nieprzedłużenia umowy o pracę. Trwa ono zazwyczaj jeszcze przez pewien okres od tego zdarzenia. Wynika to z potrzeby zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej tak, by pacjenci z dnia na dzień nie byli pozbawieni uprawnień do bezpłatnego leczenia. Daje to również czas na uzyskanie innego prawa do ubezpieczenia - podjęcia nowej pracy lub uzyskania statusu bezrobotnego.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń

W przypadku ustania stosunku pracy prawo do świadczeń obowiązuje do 30 dni od tego zdarzenia. Dotyczy to również przedsiębiorców. Jednak w tym przypadku termin ten liczy się od dnia zakończenia prowadzenia działalności.

Oprócz wyżej wymienionych przykładów świadczenia są bezpłatne w okresie 30-dniowym także w następujących przypadkach:

• dla osób zatrudnionych, które pozostają na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;

• dla osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego;

• w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia. Tracą oni prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci danej osoby.

Studenci i przyszli emeryci

Prawo do świadczeń przysługuje również osobom, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, bądź zostały skreślone z listy studentów lub uczniów. Mogą one korzystać ze świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych, w okresie do 4 miesięcy od ukończenia nauki lub skreślenia z listy.

W przypadku osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o ich przyznanie. Nie jest zatem ograniczone żadnym terminem.

Osoby na zasiłku

Osoby, które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, również mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przysługuje ono jednak tylko w okresie, w którym pacjent korzysta ze wspomnianej pomocy materialnej.

