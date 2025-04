Student ubezpieczony

Kwestia tytułu ubezpieczenia studenta jest zróżnicowana w zależności od jego wieku. Osoby, które ukończyły 18. rok życia i kontynuują naukę, objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

Takie ubezpieczenie wygasa jednak po ukończeniu przez studenta 26. roku życia. W takim przypadku student powinien powiadomić uczelnię o utracie prawa do świadczeń. Uczelnia jest bowiem obowiązana do ubezpieczenia studenta w NFZ.

Studenci, którzy po ukończeniu 26. roku życia kontynuują naukę są ubezpieczeni przez uczelnię.

Kiedy kończy się ubezpieczenie?

Dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów lub uczniów prawo do świadczeń ustaje po upływie 4 miesięcy. Przyczyna zakończenia nauki nie ma w tym przypadku znaczenia. Dlatego niezależnie od tego, czy utrata tytułu do ubezpieczenia nastąpiła w związku z zakończeniem studiów, czy też z relegowaniem z uczelni lub samodzielną rezygnacją, osoba może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Po upływie tego czasu wygasa tytuł ubezpieczenia oraz prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji należy zdobyć inny tytuł do ubezpieczenia lub wykupić ubezpieczenie dobrowolne. W przeciwnym razie osoba nie objęta ubezpieczeniem będzie musiała samodzielnie pokryć koszty leczenia.

