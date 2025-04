Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna dokonać zmiany samodzielnie lub powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

Płatnikami składek są m.in.:

• KRUS - dla rolników i ich domowników

• pracodawca - dla pracowników

• urząd pracy - dla bezrobotnych

• ZUS lub KRUS - dla emerytów i rencistów

• szkoła lub uczelnia wyższa - dla uczniów i studentów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu lub ukończyli 26 lat

Przeczytaj: Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki

Wymienione instytucje zgłaszają osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu do NFZ oraz przekazują do Funduszu dane o członkach rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a które:

• prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

• ubezpieczyły się dobrowolnie,

• są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie. Wszelkich zgłoszeń oraz aktualizacji dokonują w ZUS.

Dane dotyczące zgłoszeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane są przez ZUS i KRUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj: Tablica informacyjna NFZ

Reklama