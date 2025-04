Kobieta w ciąży przebywająca w szpitalu ma takie same prawa jak każdy pacjent.

Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej

Prawo to odnosi się do sposobu traktowania pacjentów przez lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny. Osoby te powinny być życzliwe i kulturalne oraz szanować godność i intymność rodzących kobiet.

Pamiętaj! Możesz nie wyrazić zgody na obecność przy porodzie grupy studentów.

Przeczytaj: Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo do informacji

Kobieta ma prawo do uzyskania niezbędnych jej informacji od swojego lekarza prowadzącego i ma możliwość zapytania o wszystko, co związane jest z porodem. Ma prawo wiedzieć jakie podawane są jej leki oraz znać cel ich podawania. Tak samo przedstawia się sytuacja dotycząca podejmowanych zabiegów wobec matki i dziecka.

Prawo do wyrażania zgody na interwencje medyczne

Wiąże się ono ściśle z prawem do informacji. Każde badanie, zabieg a nawet podawanie leków powinno być świadomie akceptowane przez pacjentkę. Jeśli chodzi o zabiegi dotyczące dziecka powinny być one podejmowane w porozumieniu z rodzicami.

Dodatkowa opieka osoby bliskiej

Pacjentka ma prawo do dodatkowej opieki osoby bliskiej. Taką opiekę mogą sprawować rodzice, małżonek oraz osoby bliskie wskazane przez pacjentkę. Opieka osoby bliskiej nie powoduje zwolnienia personelu medycznego z opieki nad pacjentką.

Noworodek także ma prawo do nieprzerwanego kontaktu z matką. Taka opieka również nie zwalnia położnych i pielęgniarek z opieki nad małym pacjentem.

Prawo do odwiedzin

Pacjentka ma prawo do odwiedzin osób bliskich, jednak nie mogą one naruszać warunków określonych w regulaminie placówki.

Tajemnica lekarska

Tajemnicą objęte są wszystkie informacje, które dotyczą przebiegu leczenia oraz stanu zdrowia, jak również informacje o życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym pacjentki.

Zobacz też: Prawa pacjenta, czyli o obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

Wgląd od dokumentacji medycznej

Pacjentka ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej, a szpital musi w każdym przypadku udostępnić na jej wniosek pełną dokumentację.

/ak

Reklama