Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłuższej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.