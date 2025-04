Koniec obostrzeń, ale nie koniec pandemii. Jakie zmiany obowiązują od 28 marca?

Koniec z zasłanianiem nosa i ust w miejscach publicznych – to jedna z nowych zasad, które zaczynają obowiązywać od 28 marca w związku z pandemią COVID-19. Ministerstwo zdrowia zniosło też inne obostrzenia. WHO jednak przypomina, że to nie koniec pandemii i wskazuje, na jakim etapie jesteśmy.