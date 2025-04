Polacy wykupując dodatkowe ubezpieczenia od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków, wybierają zazwyczaj najtańsze pakiety, które nie gwarantują im pełnej ochrony. Skutkiem tego wyboru jest ponoszenie przez poszkodowanego dodatkowych kosztów leczenia wynikających z zasad obowiązujących w danym kraju.

Dlatego niezwykle ważne przed wyjazdem z kraju jest dokładne sprawdzenie, co obejmuje nasze ubezpieczenie, za co trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni, a za co dostaniemy zwrot od firmy ubezpieczeniowej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona nas do leczenia na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli odwiedzanego przez nas kraju. Należy jednak pamiętać, że zakres darmowych usług może być różny w poszczególnych państwach.

O otrzymanie karty występujemy z wnioskiem do NFZ. Jednak posiadanie EKUZ nie zwalnia nas z dodatkowych opłat obowiązujących w poszczególnych krajach Unii.

Dodatkowe ubezpieczenia - rodzaje

Lekarz w danym kraju decyduje z jakich bezpłatnych zabiegów skorzystamy. By uniknąć dodatkowych kosztów związanych z kosztownymi zabiegami lub transportem, można wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Cena składki ubezpieczenia zależy od sumy, na jaką się ubezpieczamy i od długości wyjazdu.

Ubezpieczenie OC

Możemy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to zwalnia nas z odpowiedzialności za wypadek, który nieumyślnie spowodowaliśmy, lub za szkody wyrządzone przez nasze dzieci.

Bagaż podróżny

W ofertach firm ubezpieczeniowy można również znaleźć ubezpieczenie od kradzieży i zaginięcia bagażu, lub cennych przedmiotów. Jednak nie zawsze mamy prawo do odszkodowania z tytułu poniesionej straty. Niektóre firmy zwracają koszty tylko, gdy bagaż został wykradziony z hotelu, autokaru, bądź przechowalni. Często polisa nie obejmuje ulicznej kradzieży.

Sporty ekstremalne

Za możliwość uprawiania sportów ekstremalnych firmy ubezpieczeniowe mogą podnieść składkę nawet trzykrotnie, ponieważ straty spowodowane ewentualnymi kosztami mogą być znacznie wyższe.

Czego polisa nie obejmuje

Polisa często nie obejmuje ran odniesionych podczas miejscowych demonstracji, działań wojennych. Rodzina nie otrzyma odszkodowania nawet wtedy, gdy poszkodowany zginie.

Nie odzyskamy pieniędzy od ubezpieczyciela, jeśli wypadek zdarzy się nam pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Firma ubezpieczeniowa nie zwróci kosztów leczenia, gdy poszkodowany nie zastosował się do zaleceń lekarza w kraju lub za granicą.

Za leczenie po próbach samobójczych również nie otrzymamy pieniędzy.

Niektóre choroby nie są objęte ubezpieczeniem np. depresja, nerwica. Jeśli nie wykupimy polisy do następstw chorób przewlekłych, nie otrzymamy zwrotu kosztów leczenia.

Polisy często nie obejmują zwrotów kosztów leczenia stomatologicznego, chyba że są to nagłe przypadki.

Ubezpieczyciel może ustalić koszty minimalne (drobne wydatki), za które nie zwrócić pieniędzy.

Bez względu na wykupioną polisę przed wyjazdem należy sprawdzić, czy na miejscu nie będziemy musieli sami ponieść kosztów leczenie, a dopiero po powrocie do kraju i przedstawieniu rachunków otrzymamy od firmy ubezpieczeniowej zwrot pieniędzy.

