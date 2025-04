Krótki przewodnik po prawach pacjenta

Kto płaci?

NFZ - w przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym)



Budżet państwa - w przypadku osób innych niż ubezpieczone

Obywatel - za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych



Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:

szczepienia ochronne niewchodzące w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych

zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;

operacje zmiany płci;

świadczenia w zakresie akupunktury z wyjątkiem świadczeń udzielanych w leczeniu bólu przewlekłego;

zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;

poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

poradnictwo psychoanalityczne;

ozonoterapia;

autoszczepionki;

magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego;

laseropunktura;

akupresura;

zooterapia;

diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania:

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:

leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego, diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku, zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego, podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu wydzielania wewnętrznego - endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Graves-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie gałki ocznej:

chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku, stymulacja laserowa plamki żółtej, alloplastyka tętnic skroniowych;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu sercowo-naczyniowego - wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego - bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu trawiennego:

badanie przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej, usunięcie guzków krwawniczych (żylaków odbytu) metodą Longo, hydrokolonoterapia;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie męskich narządów płciowych:

pobierania nasienia z najądrza, obliteracja żyły jądrowej metodą fluoroskopową, wszczepienie protez prącia;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powłok ciała - otyłość, z wyjątkiem otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi;

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów diagnostycznych - pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:

