Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane podane przez pacjenta chronione są zarówno przepisami przewidzianymi przez wspomnianą ustawę, jak i przepisami odrębnymi – między innymi ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumentacja medyczna – czemu taka ważna?

Podmiot, który udziela nam świadczeń zdrowotnych (szpital, przychodnia, lekarz prowadzący prywatny gabinet) ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić należytą ochronę danych medycznych. Nie może dojść do sytuacji, w której podmiot świadcząc nam usługę zdrowotną nie prowadzi dokumentacji, szczególnie jeśli chodzi o stan zdrowia pacjenta. Pacjent przeniesiony z jednego szpitala do drugiego, musi mieć własną dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby.

Lekarz podejmujący leczenie w szpitalu, do którego przeniesiono pacjenta, powinien wiedzieć jak przebiegało leczenie wcześniejsze.

Komu można udostępnić dokumentację medyczną?

Na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, dokumentację medyczną można udostępnić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź też osobie upoważnionej przez pacjenta. Ustawa przewiduje również, iż po śmierci pacjenta prawo do wglądu w taką dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Ponadto w ust. 3 tego samego artykułu został zawarty zamknięty katalog innych podmiotów, którym można udostępnić dokumentację medyczną. Należą do nich:

podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia , organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; minister właściwy do spraw zdrowia, sądy (w tym sądy dyscyplinarne), prokuratury, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku prowadzonym przez nie postępowaniem;

podmioty prowadzące rejestry usług medycznych , w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

lekarz , pielęgniarka lub położna, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji

w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

, pielęgniarka lub położna, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; szkoły wyższe lub instytuty badawcze do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych, umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta

Ponadto, od stycznia 2012 roku nowelizacja ustawy wprowadzi nową kategorię podmiotów, które będą miały dostęp do dokumentacji medycznej:

wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Autorzy: Monika Brzozowska, Joanna Kasper