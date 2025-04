O dostęp do historii choroby pacjenta może się zwrócić Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów medycznych krajowych i wojewódzkich. Wgląd do dokumentacji medycznej chorego może mieć również minister zdrowia, sądy, w tym dyscyplinarne, prokuratorzy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem.

Na mocy ustawy takie prawo dostał także Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z prowadzonym postępowaniem rentowym.

Co ważne, instytucje te mogą otrzymać wspomnianą dokumentację pod warunkiem, że chory wyrazi na to wcześniej zgodę. Za odpis, wyciąg lub kopię dokumentacji płaci podmiot zainteresowany. Obecnie opłata ta wynosi 62 grosze za stronę.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy o prawach pacjenta (DzU nr 52, poz. 417 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita nr 129, "Historię choroby ogląda nie tylko lekarz"/ mk

Reklama