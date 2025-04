Świadczenia w ramach rehabilitacji

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Skierowanie na rehabilitację wiąże się zatem z sytuacją, w której następuje utrata lub obniżenie sprawności fizycznej, czy też zdolności do zdobywania środków utrzymania.

Rehabilitacja w domu – dla kogo?

Sama rehabilitacja nie musi być koniecznie realizowana w warunkach szpitalnych. Możliwe jest również realizowanie rehabilitacji w domu pacjenta. Taka forma rehabilitacji jest przeznaczona dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Otrzymywanie świadczeń w ramach rehabilitacji w domu następuje po wcześniejszym porozumieniu z zakładem rehabilitacyjnym. Polega to na tym, iż po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala z zakładem rehabilitacyjnym termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu. Może to dotyczyć także porad, czy zabiegów.

Okres trwania rehabilitacji prowadzonej w domu pacjenta nie może być dłuższy niż 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W trakcie rehabilitacji domowej wykonywane jest do pięciu zabiegów dziennie.

Skierowanie

Świadczenia medyczne w ramach rehabilitacji są dostępne na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. W niektórych sytuacjach skierowanie może wystawić inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

