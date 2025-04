Zgoda na leczenie

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przepisy w niej zawarte stosuje się do wyrażenia zgody na leczenie przez pacjenta lub odmowy, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. Pacjent powinien w pierwszej kolejności otrzymać informacje o swoim stanie zdrowia, o których mowa w art. 9 ustawy, a następnie może wyrazić zgodę co do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych lub jej nie wyrazić.

Kto ma prawo wyrazić zgodę?

Prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie przez lekarza innych świadczeń zdrowotnych ma pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat. Natomiast w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, taką zgodę wyraża jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

Kto może wyrazić sprzeciw?

Sprzeciw co do określonego świadczenia zdrowotnego wyrazić może pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Zgoda i sprzeciw, o których mowa powyżej, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Zgoda na zabieg - pisemna

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Wydaje się, że taka zgoda pisemna powinna zawierać informację, że pacjent został poinformowany o ewentualnym ryzyku związanym z zabiegiem czy też metodą leczenia, a także informacje dotyczące możliwości wystąpienia powikłań, alternatywnych sposobach leczenia oraz możliwości odstąpienia od leczenia na każdym jego etapie.

