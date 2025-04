fot. Fotolia

W Polsce, mimo że zawód asystenta nie jest jeszcze należycie doceniany, chętnych na to stanowisko nie brakuje. Osoba zainteresowana pracą w charakterze asystenta powinna posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe, a przynajmniej tacy kandydaci przyjmowani są do specjalne tworzonych baz danych.

Jak się okazuje, osoby o niższym wykształceniu, ale z wysoko rozwiniętym poczuciem empatii oraz cierpliwości, idealnie spełniają wymogi stawiane przez pracodawców, czyli osoby niepełnosprawne.

Ponieważ wynagrodzenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej bardzo często bywa niesatysfakcjonujące, coraz więcej Polaków wyjeżdża do wspomnianych krajów pracować w charakterze asystenta, gdyż tam mogą dostawać zdecydowanie wyższą pensję.

Czy asystentem osoby niepełnosprawnej może być jej członek rodziny?



Skoro sama osoba niepełnosprawna jest pracodawcą i usługobiorcą, nasuwa się pytanie, dlaczego by nie zatrudnić na miejsce asystenta członka rodziny bądź opiekuna, jeśli większość środków finansowych przeznaczanych na wypłaty jest pozyskiwana z instytucji państwowych lub pozapaństwowych? Otóż taka sytuacja nie jest prosta do osiągnięcia, jednak nie możliwa.

Jeśli ktoś z bliskiego otoczenia osoby niepełnosprawnej potrzebującej usługi asystenckiej byłby zainteresowany niesieniem jej pomocy, wówczas powinien spełnić wymagania stawiane przez biura asystentów osób niepełnosprawnych. Wymagania te wiążą się z odpowiednim przeszkoleniem i nabyciem doświadczenia. Często takie rozwiązanie bywa dużo korzystniejsze zarówno dla osoby potrzebującej pomocy, jak i udzielającej jej.

Fragment pochodzi z książki „Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce” autorstwa J. Rottermunda i I. Fajfer-Kruczek (wydawnictwo Impuls 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.