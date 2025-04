Właściciel posesji odśnieża chodnik

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli posesji obowiązek oczyszczania chodników z błota, śniegu i lodu oraz usuwania innych zanieczyszczeń. W niektórych przypadkach właściciel nie musi zadbać o oczyszczanie chodnika: jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik czy pas zieleni, sprzątanie nie leży w jego gestii. Właściciel zwolniony jest z tego obowiązku także wtedy, gdy na samym chodniku został dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów.

Zabezpieczanie dowodów wypadku

W przypadku gdy upadniemy na zaśnieżonym chodniku i przykładowo złamiemy nogę, to na nas będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia stosownych dowodów i udowodnienia winy właściciela posesji, jak również doznanej szkody. Należy więc zabezpieczyć jak najobszerniejszy materiał dowodowy. W tym wypadku będą to przede wszystkim zdjęcia chodnika (najlepiej wykonane aparatem z datownikiem) jak również zeznania ewentualnych świadków, którzy upadek widzieli. Po wizycie w szpitalu należy zabezpieczyć dokumentację medyczną, w której wyjaśniliśmy w jakich okolicznościach do wypadku doszło.

Kiedy winę ponosi wspólnota mieszkaniowa?

Następnie zwracamy się do właściciela nieruchomości z prośbą o stosowne odszkodowanie. Nie zawsze jednak to on będzie odpowiedzialny za jego wypłatę. Jeżeli właścicielem budynku jest wspólnota mieszkaniowa, to ona będzie odpowiadała za skutki wypadku, jednak tylko wtedy, gdy nie powierzyła odśnieżania chodnika przedsiębiorcy - wówczas bowiem on jako profesjonalista będzie odpowiadał za obowiązki właściciela (wyrok SN z 5 sierpnia 2005 r. sygn. akt II CK 595/04).

Spór z ubezpieczycielem

W przeciwieństwie do właścicieli nieruchomości, wspólnoty czy też przedsiębiorcy zajmujący się zawodowo odśnieżaniem, najczęściej są ubezpieczeni w firmach ubezpieczeniowych. Dlatego w praktyce ewentualny spór sądowy, w przypadku braku wypłaty odszkodowania, będzie się toczył przeciwko konkretnemu ubezpieczycielowi.

