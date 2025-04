Skąd pieniądze na nierefundowane leki?

W sytuacjach wyjątkowych ratowania życia lub zdrowia ubezpieczonego, refundowane mogą być leki sprowadzane z zagranicy. Pacjent ubiegający się o taką refundację musi wystąpić do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarza prowadzącego, uzasadniającym potrzebę stosowania leku, musi być podpisany przez ministra zdrowia.

Kontynuacja leczenia

Lekarz, który pracuje w państwowej poradni specjalistycznej, zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o stanie zdrowia danego pacjenta. Powinien przekazywać informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach, okresie ich stosowania i dawkowaniu oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, lekarz rodzinny może wystawiać recepty przez okres wskazany we wspomnianym zaświadczeniu.

Leczenie w szpitalu

Pacjent, który przebywa w szpitalu i jest tam leczony, ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych świadczeń, w tym lekarstw, których zażywanie wynika z przyczyn hospitalizacji.

Lekarz nie powinien wypisywać recept i zmuszać pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Jeżeli jednak zdarzy się, że pacjent otrzyma od lekarza prowadzącego receptę i wykupi zalecane lekarstwa, to ma prawo zażądać wystawienia rachunków z zaznaczeniem za co one są i kto je wystawił.

Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na lekarstwa. Ponadto lekarz zobowiązany jest do przekazania zaleceń na środki pomocnicze lub wyroby medyczne, które zlecone są w karcie informacyjnej.

