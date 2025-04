Prawo do świadczeń zdrowotnych w innych krajach Unii Europejskiej zależy od miejsca pracy. Osoba, która pracuje w danym kraju Unii, zawiera umowę ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca w tym państwie składki. Również członkowie rodziny ubezpieczonego objęci są opieką zdrowotną w danym państwie.

Osoby pracujące z granicą i ich rodziny przed przyjazdem do Polski powinny zgłosić się do instytucji ubezpieczeniowej z prośbą o wydanie EKUZ.

Pracownicy sezonowi i delegowani ubezpieczeni są w Polsce. Dlatego przed wyjazdem do pracy za granica powinni wyrobić w oddziale NFZ kartę EKUZ.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, tytuł: „Polak pracujący w innym kraju Unii ma tam prawo do leczenia”, 30.05.2011 r./ak

