Od 1 lutego wzrosły koszty, jakie pokrywa osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe. Koszty te obejmują przejazd w obie strony oraz, w zależności od ustaleń, koszty wyżywienia i zakwaterowania, donosi „Gazeta Wyborcza”.

Obecnie wartości te są uzależnione od sezonu rozliczeniowego. W pierwszym – trwającym od 1.10 do 30.04 za 21-dniowy turnus płaci się 556,50 zł. W drugim – od 1.05 do 30.09 – ten sam okres czasu to koszt 693 zł. Podane koszty dotyczą pobytu w pokoju jednoosobowym z węzłem sanitarnym. Za turnus z pobytem w pokoju bez węzła sanitarnego, w tańszym sezonie będzie to koszt 420 zł, w droższym – 630 zł. Koszty nie obejmują dzieci i studentów do 26. roku życia.

Leczenie uzdrowiskowe może zostać zlecone przez lekarza i sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą skierowania na leczenie w sanatorium jest dokument, potwierdzający zasadnicze rozpoznanie choroby. Oprócz wystawienia skierowania na leczenie, lekarz zleca szereg badań specjalistycznych, takich jak OB, morfologia, badanie moczu, RTG klatki piersiowej, EKG. Dzieci, prócz OB, morfologii i badania moczu muszą jeszcze wykonać badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne jeden dzień).

Skierowanie na leczenie powinno być rozpatrzone przez NFZ w przeciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach (niepełna dokumentacja) ten okres może się wydłużyć o 2 tygodnie. Po uzyskaniu zgody na leczenie uzdrowiskowe, które potwierdza jeszcze lekarz specjalista, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. NFZ pisemnie informuje o przybliżonym terminie wyjazdu.

Obecnie na stronie https://skierowania.nfz.gov.pl można sprawdzić swój status oczekiwania na wyjazd do sanatorium, numer w kolejce oczekujących, termin leczenia i ewentualne zmiany związane z decyzją, dane kontaktowe i opis ośrodków.

Schorzenia, z jakimi możemy starać się o wyjazd do sanatorium, to choroby reumatologiczne, kardiologiczne, naczyń obwodowych i nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, endokrynologiczne, dermatologiczne, ginekologiczne, choroby nerek i dróg moczowych, choroby krwi, choroby oczu, osteoporoza.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", 18.05.2011 /am

