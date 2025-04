Koniec koszmaru kolejkowego!

Wczesny poranek w poradni zdrowia. Długa kolejka pacjentów, czas oczekiwania na wizytę wydłuża się godzinami. Termin kolejnej wizyty ustaliliśmy na 6 miesięcy do przodu, bo na taki okres wystarczyło przepisanych przez lekarza leków. Za trzy miesiące znów będziemy musieli przyjść po receptę – brzmi znajomo? Tego koszmaru można jednak uniknąć. Chory, po receptę na zażywane leki może zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Jakie warunki należy spełnić?

Lekarz rodzinny wypisze nam receptę na dowolny, zażywany przez nas specyfik, jeśli dostanie od leczącego nas specjalisty pisemną informację o rozpoznanej u nas chorobie, sposobie leczenia oraz informację o stosowanych przez nas lekach (długość kuracji, rodzaj zażywanych specyfików, dawkowanie). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej musi także dostać informację o terminie kolejnej wizyty kontrolnej. Lekarz specjalista wysyła ją lekarzowi rodzinnemu nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wszystkie te obowiązki nakłada na medyków rozporządzenie ministra zdrowia z 2004 roku.

Zobacz też:Jak działa sprzeciw wobec opinii lekarskiej?

Dzięki takim zapisom rozporządzenia, osoby przewlekle chore nie muszą przerywać leczenia w razie, gdy termin wizyty u specjalisty znacznie się wydłuży. Lekarz rodzinny nie może jedynie przepisać nam specyfików na długotrwałą kuracje. Wystawiona recepta pokryje maksymalnie 3 miesięczne zapotrzebowanie na leki.

Źródło: Rzeczpospolita 21-22.01.12 (Medycy powinni współpracować)/ PZ

Reklama