Refundacja dla dzieci i młodzieży



Przepisy obowiązujące od nowego roku nakładają na chorego, który chce wykupić leki refundowane, obowiązek posiadania ze sobą ubezpieczenia zdrowotnego. Wymóg ten nie dotyczy dzieci i młodzieży do 18. roku życia, którym przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych i leków refundowanych, nawet jeśli rodzic nie posiada ubezpieczenia.

Nawet, gdy rodzic nie ma ubezpieczenia



Z bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą korzystać wszystkie osoby, które mają ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oraz, m.in. zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin, w tym dzieci. Nie ma też znaczenia, że rodzic dziecka jest nieubezpieczony lub nie posiada ze sobą dowodu ubezpieczenia. Lekarz nie ma prawa odmówić wypisania recepty na lek z pełną refundacją dla dziecka.

Co jest wymagane?



By móc skorzystać z refundacji dziecko musi być obywatelem polskim i posiadać dokument stwierdzający jego wiek oraz tożsamość. Za dokument stwierdzający tożsamość dziecka może posłużyć również dowód osobisty rodzica. W ramach przysługujących bezpłatnie świadczeń dzieci młodzież mają prawo nie tylko do otrzymania recepty na leki refundowane, ale również do szeregu zapisanych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej.

Refundacja – kto ma do niej prawo?



Zgodnie z konstytucją władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej wymagającym troski grupom obywateli.

Oprócz dzieci i zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny, do bezpłatnej opieki medycznej, nawet bez ubezpieczenia, przysługuje prawo kobietom w ciąży, po połogu, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

