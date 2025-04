Problem z lekami off label (stosowane poza wskazaniem i charakterystyką produktu leczniczego) pojawia się przede wszystkim w przypadku dzieci i kobiet w ciąży. Wiele leków nie jest przebadana pod kątem ich stosowania u tych grup.

Są one również nadzieją dla pacjentów leczonych onkologicznie i pacjentów okulistycznych. Dzięki stosowaniu przez lekarzy leków off label dokonuje się postęp medyczny i niejednokrotnie udaje się uratować czyjeś życie.

Coraz częściej lekarze zapisują leki poza wskazaniami i charakterystyką produktu leczniczego również ze względu na ich niższą cenę. Dzięki temu firma farmaceutyczna nie traci pieniędzy na badania, a ryzyko zastosowania preparatu ponosi lekarz.

Pacjenci z jednej strony chcieliby być bezpieczni, z drugiej strony w walce o zdrowie gotowi są podjąć ryzyko.

Niestety w przypadku leków off label nie wiemy czy korzyści przewyższają ryzyko. Koncerny nie chcą być odpowiedzialne za działania niepożądane i poważne zdarzenia medyczne, które są spowodowane przez leki stosowane poza wskazaniem. Odpowiedzialność za te zdarzenia według polskiego prawa ponosi lekarz.

Pacjent, któremu lekarz zaleca leki powinien być poinformowany o konsekwencjach ich stosowania i wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie środka leczniczego.

