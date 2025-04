Lekarze mówią o przypadkach wyziębień, odwodnienia, osłabienia, problemów żołądkowych i innych dolegliwości, wymagających pomocy wśród osób przybywających z Ukrainy. Jak zapewniał na konferencji prasowej zorganizowanej 2 marca minister zdrowia Adam Niedzielski, cały polski system opieki szpitalnej jest przygotowany dla obywateli z tego kraju. Zapewnił, że mogą oni wszyscy liczyć na dostęp do opieki medycznej.

Reklama

Na jakie świadczenia medyczne mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy?

Każda osoba z Ukrainy uciekająca przed wojną może liczyć w Polsce na bezpłatną pomoc w zakresie zdrowia. Oferują ją zarówno placówki publiczne, jak i niektóre prywatne.

Każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy też w ramach POZ, ma możliwość otrzymania takiej pomocy medycznej i powinna mu ona zostać udzielona - powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Może być wymagane okazanie statusu uchodźcy w formie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną w trakcie przekraczania granicy lub odcisku stempla Straży Granicznej w dokumencie podróży.

Obawy podmiotów oferujących świadczenia medyczne dotyczyły zasad refundowania udzielonej pomocy przez poszczególne placówki i osoby, które mają podpisaną umowę z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wszystkie udzielone uchodźcom wojennym z Ukrainy świadczenia mają być rozliczne na tej samej zasadzie, co w przypadku polskich pacjentów.

W trakcie przygotowań jest specustawa, która będzie dokładnie określała zasady realizowania świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy. Przepisy mają być maksymalnie uproszczone. Przepisy, które będą ustanowione, mają działać wstecz, począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku, czyli pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę.

Lista placówek oferujących bezpłatną pomoc medyczną dla osób z Ukrainy

Pierwszym adresem, do którego mogą udać się osoby uciekające z Ukrainy, są punkty medyczne utworzone przy każdym punkcie recepcyjnym dla uchodźców. W Polsce jest aktualnie 27 takich miejsc, z których najważniejsze znajdują się w województwach bezpośrednio graniczących z Ukrainą: lubelskim i podkarpackim.

W każdym punkcie recepcyjnym znajduje się punkt opieki medycznej, który dokonuje oceny zdrowia pacjenta i ewentualnie kieruje do szpitala, jeśli taka opieka jest wymagana - powiedział w czasie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Poza tym wszystkie placówki POZ, specjalistyczne oraz szpitale powinny udzielić wszystkim potrzebującym uchodźcom z Ukrainy pomocy medycznej.

Ponadto zabezpieczono około 7 tys. miejsc w szpitalach, które są przygotowane dla obywateli Ukrainy opuszczających kraj z powodu wojny. Z pomoc mogą korzystać zarówno ranni w czasie wojny, jak i uchodźcy wojenny.

Warto też sprawdzić, co oferują placówki medyczne w okolicy. Jeśli opiekujemy się obywatelami Ukrainy, to dowiedzmy się bezpośrednio w danym punkcie (to może być też prywatna placówka), na jaką pomoc może liczyć dana osoba. Wiele miejsc organizuje różne formy wsparcia, np. specjalne pakiety pomocowe, bezpłatne infolinie, pod którymi dyżurują psychologowie mówiących po ukraińsku.

Pod numerem telefonu 800 190 590 działa całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informację o świadczeniach zdrowotnych udzielanych uchodźcom z Ukrainy. Infolinia jest dostępna w języku ukraińskim.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z Ukrainy

Ukraińcy mogą liczyć na bezpłatne wsparcie psychologiczne. Codziennie przybywa miejsc w całej Polsce, w których taką pomoc mogą uzyskać w języku ukraińskim.

Z pomocą wyszły np. miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Punkty działające w Warszawie można znaleźć tutaj: pomoc psychologiczna dla Ukraińców w Warszawie.

Pod bezpłatnym numerem Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12) dyżuruje psycholog mówiący biegle w języku ukraińskim i rosyjskim.

W przywróceniu równowagi utraconej po traumatycznych przeżyciach pomaga wielu specjalistów, którzy pracują w prywatnych poradniach. Warto zasięgnąć informacji bezpośrednio w miejscach w naszym otoczeniu.

Bazę specjalistów, którzy będą udzielać bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom z Ukrainy, tworzy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Lista miejsc wkrótce będzie opublikowana na stronie internetowej OZZP.

Reklama

Czytaj także:

Jak rozmawiać z osobami z Ukrainy, jak wspierać słowem, czego unikać – radzą ekspertki

Dlaczego nie powinniśmy zbierać leków dla Ukrainy? Pomagać można na wiele innych sposobów

Jak oswoić w sobie lęk przed wojną? Radzi psychoterapeutka

Recepty na leki dla osób z Ukrainy - jakie warunki muszą spełnić?

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? Na ważne pytania o trudne sprawy odpowiada psycholog dziecięca