Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia na Łotwie. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują na Łotwie.

Można korzystać ze świadczeń lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, którzy zawarli umowę z Państwową Agencją Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wizyta u lekarza

Podczas wizyty należy przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 0,5 do 2 LVL. Pacjent płaci również za wykonane badania diagnostyczne. Są to jednak koszty niższe niż cena jednorazowej prywatnej wizyty u lekarza internisty, za którą trzeba zapłacić 10 LVL.

Z opłat zwolnione są dzieci do 18. roku życia, osoby dializowane, osoby leczone w nagłych przypadkach i kobiety w ciąży i położnice.

Do lekarza specjalisty można się dostać jedynie z ważnym skierowaniem. Koszt wizyty prywatnej to wydatek rzędu 15 LVL.

Leczenie stomatologiczne jest nieodpłatne jedynie dla dzieci do 18. roku życia.

Przeczytaj: Uraz i udar cieplny, czyli wakacyjne zagrożenia

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach można zgłosić się do szpitala bez skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Doba pobytu w szpitalu osoby nieubezpieczonej kosztuje ok. 25 LVL.

Koszty transportu sanitarnego ponosi pacjent.

Leki

Recepta na leki refundowane jest ważna 15 dni, na nierefundowane - 3 miesiące. Za leki refundowane trzeba dopłacać. Opłata ryczałtowa wynosi 0,10 LVL. Do niej pacjent musi dopłacić 0%, 10%, 25% lub 50% ceny leku. Leki nierefundowane są pełnopłatne.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrotu kosztów leczenia można się ubiegać w czasie pobytu na Łotwie w Państwowej Agencji Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków. Osoba, która korzystała z usług zdrowotnych w placówce nie posiadającej umowy z Agencją, nie uzyska zwrotu kosztów.

Numery alarmowe:

Reklama

Pogotowie ratunkowe - 03

Policja - 02

Straż pożarna - 01

Numer ratunkowy - 112

Pomoc turystom - 22033000

Reklama

Uwaga

Na obszarze Łotwy sezonowo występuje zagrożenie odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych.

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą na Łotwę?

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak