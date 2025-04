Warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego przez rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem jest dochód nieprzekraczający 583 zł netto na jednego członka rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne

Kobieta, która urodziła dziecko może uzyskać jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Świadczenie to przysługuje kobietom bez względu na kryterium dochodowe i niepełnosprawność dziecka.

Po urlopie macierzyńskim matka niepełnosprawnego dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego, podczas którego może otrzymywać dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie. Zasiłek jest wypłacany przez 72 miesiące.

Jeżeli dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji, a matka chce zrezygnować z pracy, by sprawować nad nim opiekę, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Wysokość świadczenia to 520 zł miesięcznie.

Rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem może otrzymać dodatek, który ma na celu pokryć zwiększone wydatki związane z rehabilitacją i kształceniem dziecka. Dotyczy to dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 16. roku życia. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek ten jest przyznawany do ukończenia przez dziecko 24. roku życia.

Dodatek, na który możesz liczyć wynosi 60 zł w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia i 80 zł na dziecko od 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

