W jakim terminie muszę zrealizować receptę?

Termin realizacji recepty nie przekracza 30 dni od daty jej wystawienia. W przypadku recept wystawionych na antybiotyki oraz w ramach pomocy doraźnej termin ten nie może przekroczyć 7 dni od daty wystawienia recepty. Receptę na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach należy zrealizować w terminie 120 dni od daty jej wystawienia. Na wyroby immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta termin realizacji recepty nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

Kiedy mam prawo otrzymać tańszy zamiennik?

Leki są refundowane do pewnej wysokości. Oznacza to, że Ministerstwo Zdrowia ustala limit ceny, do której Fundusz Zdrowia pokrywa odpłatność za lek.

Jeżeli cena leku w aptece jest wyższa niż limit ceny, wówczas to pacjent musi dopłacić różnicę.

Obowiązkiem aptekarza jest poinformowanie pacjenta o możliwości nabycia leku, którego odpłatność nie przekracza limitu ceny. Odpowiedniki posiadają taką samą dawkę, postać farmaceutyczną i to samo wskazanie farmaceutyczne.

Apteki mają obowiązek posiadania tańszych odpowiedników.

Farmaceuta ma obowiązek wydania na żądanie pacjenta leku, którego cena jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.

Jedynie w sytuacji, gdy lekarz wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, nie można dokonać zamiany przepisanego leku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy farmaceuta może odmówić wydania leku na receptę?

W pewnych przypadkach aptekarz rzeczywiście może odmówić wydania leku, nawet gdy posiadamy receptę.

Aptekarz nie wyda lekarstwa, jeżeli mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Farmaceuta nie zrealizuje też recepty, jeżeli przedstawi ją osoba, która nie ukończyła 13 roku życia. Podobnie w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do wieku pacjenta.

Sama autentyczność recepty również może mieć wpływ na możliwość jej zrealizowania. Jeżeli farmaceuta ma uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, może odmówić wydania leku.

W przypadku leków recepturowych sporządzanych w aptekach pacjent zostanie odprawiony z kwitkiem, jeżeli od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni.

Zdarza się, iż podany w recepcie skład może zmienić działanie leku. Wówczas farmaceuta powinien dokonać jego korekty. Jeżeli w tym celu nie może skontaktować się z lekarzem, który wydał receptę, wówczas ma prawo do odmowy wydania medykamentu.

Czy muszę wykupić wszystkie leki umieszczone na recepcie?

Nie jest konieczne zrealizowanie całej recepty jednorazowo.

Pacjent może wykupić część leków przepisanych przez lekarza, a z pozostałych zrezygnować. Istnieje też możliwość zakupienia ich w późniejszym terminie. Na jednej recepcie lekarz może przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy (sporządzany w aptece).

Recepta może zawierać tylko jeden lek w przypadku środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Jeżeli lekarz przepisał kilka leków na jednej recepcie, to część z nich można zakupić w terminie późniejszym. Należy jednak pamiętać, aby nie przekroczyć terminu realizacji recepty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

