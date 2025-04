Chociaż o ciąży u mężczyzn mówi się już od dawna, a temat ten był już wielokrotnie „wałkowany” przez przemysł filmowy, nikt dotychczas nie przypuszczał, że ten – skądinąd szokujący – pomysł może się ziścić.

Ciąża w męskim ciele



Zgodnie z artykułem opublikowanym kilka dni temu na stronie brytyjskiego The Telegraph, nowe możliwości otwierają się przed transgenderowymi kobietami, które marzą o dziecku. Medycyna i nauka są obecnie tak rozwinięte, że możliwy jest już u takich osób przeszczep macicy. Oznacza to, że osoba, która urodziła się mężczyzną, ale czuje się kobietą i chce żyć jak kobieta, będzie mogła nie tylko (jak dotychczas) zmienić swój wygląd zewnętrzny, ale też zyskać możliwość, która do tej pory była zarezerwowana tylko dla „biologicznych” kobiet: zachodzenie w ciążę i rodzenie dzieci.

Wbrew pozorom inicjatywa przeszczepiania macic nie jest nowa – procedurę taką już od pewnego czasu z powodzeniem stosuje się w różnych krajach. Wystarczy wspomnieć, że tylko w Wielkiej Brytanii rokrocznie rodzi się aż 7000 dziewczynek bez macic, a niektóre kobiety tracą ten ważny organ w wyniku rozmaitych chorób. Jeśli chcą w kolejnych latach zajść w ciążę i urodzić dziecko, jedyną szansą jest dla nich właśnie przeszczep macicy.

Kto jest dawcą macicy?



To nie mrzonki – takie operacje już przeprowadzano i kończyły się one sukcesami. W Szwecji dzięki przeszczepom macic na świat przyszło już 5 dzieci. Dawczyniami macic są najczęściej krewne kobiet, zazwyczaj ich matki. Oddają swój narząd, by pomóc córce, siostrzenicy czy synowej – wtedy, gdy nie chcą mieć już więcej dzieci lub gdy same wejdą już w okres przekwitania. Medycyna zna też przypadki przeszczepów macicy od zmarłych dawczyń.

Wróćmy jednak do przeszczepiania macic mężczyznom: temat ten jest delikatny z trzech powodów. Po pierwsze, z punktu widzenia biologicznego – nie każdy bowiem uważa, by tak duża ingerencja w ludzką budowę była dobrym pomysłem. Tym bardziej, że panom w porodzie będą prawdopodobnie przeszkadzać zbyt wąski biodra, co przełoży się na wykonywanie u nich cesarskich cięć. Po drugie – społecznego: kwestia transgenderyzmu wciąż budzi wiele emocji. Po trzecie zaś – związanego z bezpieczeństwem płodu: przeszczep macicy to poważna operacja, a każde pęknięcie czy rozerwanie tego organu może prowadzić do śmierci nienarodzonego dziecka. Jeśli jednak dojdzie do takich sytuacji i lekarze zaczną przeszczepiać macice mężczyznom, będziemy świadkami prawdziwej rewolucji.

Jesteśmy ciekawe waszego zdania na ten kontrowersyjny temat: czy transgenderowe kobiety powinny mieć możliwość rodzenia dzieci? Czy to dobry pomysł?

