Ministerstwo Zdrowia powstało w 1918 roku pod nazwą Ministerstwa Zdrowia Publicznego Opieki Społecznej i Ochrony Prac. W 1923 r.. ministerstwo został zlikwidowane, a jego obowiązki przejął parlament Służby Zdrowia, najpierw przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych a potem Ministerstwie Opieki Społecznej. Pod nazwą Ministerstwo Zdrowia zaistniało w 1945 r. Potem zmieniono ją na Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, by w 1999 r. powrócić do poprzedniej – Ministerstwa Zdrowia.

Jego siedzibą od 1947 roku jest pałac Paca w Warszawie przy ul Miodowej. Ministerstwem Zdrowia kieruje obecnie prof. Łukasz Szumowski. Podlega mu 6 sekretarzy stanu i dyrektor generalny. On sam odpowiada przed Prezesem Rady Ministrów, czyli premierem.

Czym zajmuje się Ministerstwo Zdrowia

Podstawowe zadania Ministerstwa Zdrowia

nadzorowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),

koordynowanie programów zdrowotnych i związanych z lecznictwem uzdrowiskowym,

nadzorowanie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego,

sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych,

opracowywanie i koordynowanie realizacji programów zdrowotnych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada również za refundację leków i wyrobów medycznych, i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

Organizacja ministerstwa

W Ministerstwie Zdrowia wyróżniamy gabinet polityczny ministra zdrowia oraz następujące departamenty i biura:

Departament Analiz i Strategii;

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;

Departament Dialogu Społecznego;

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;

Departament Matki i Dziecka;

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;

Departament Pielęgniarek i Położnych;

Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

Departament Polityki Zdrowotnej;

Departament Prawny;

Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

Departament Współpracy Międzynarodowej;

Departament Zdrowia Publicznego;

Biuro Dyrektora Generalnego;

Biuro Finansowo-Gospodarcze;

Biuro Kadr;

Biuro Ministra;

Biuro Prasy i Promocji;

Co nadzoruje i kontroluje Minister Zdrowia

Ministrowi podlega:

Główny Inspektor Farmaceutyczny;

Główny Inspektor sanitarny

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Podporządkowane są mu również takie instytucje:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Narodowe Centrum Krwi, Narodowy

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

Krajowe Centrum ds. AIDS

Ponadto Minister nadzoruje:



uczelnie medyczne jak WUM, Pomorski Uniwersytet medyczny w Szczecinie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,

instytuty badawcze, m.in. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

centrum onkologii instytut im. M. Curie Skłodowskiej-curie,

Narodowy Instytut Leków,

Regionalne Centra Krwiodawstwa I krwiolecznictwa

Agencja Oceny Technologii Medycznych,

Bank Tkanek Oka,

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant",

Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

Dom pracownika służby zdrowia w Warszawie,

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Inne kompetencje ministra i jego konsultantów

Minister powołuje również konsultantów krajowych w zakresie ochrony zdrowia. Wybiera ich spośród specjalistów z medycyny, farmacji innych dziedzin, i które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Konsultanci krajowi:

inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;

prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;

doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;

opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Warto wiedzieć. Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Skarga do ministra

Sprawy, z jakimi pacjenci zwracają się do ministra, najczęściej dotyczą dofinansowania do leków, nienależytego postępowanie lekarza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Skargi na złą sytuację materialną i przez to niemożność kupienia potrzebnych leków odsyłane są do ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe - do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub wydziału skarg i wniosków.

Do Ministra można się natomiast zwrócić w sprawie, gdy zagrożone jest nasze zdrowie i życie. Minister Zdrowia jest bowiem władny:

– na koszt budżetu państwa skierować ubezpieczonego pacjenta na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych za granicą, jeżeli nie przeprowadza się ich w kraju. Decyzję w tych sprawach podejmuje minister, zazwyczaj po konsultacji z lekarzem-krajowym konsultantem z danej dziedziny.

– w indywidualnych przypadkach podjąć decyzję o przeprowadzeniu na koszt budżetu państwa wysokospecjalistycznych procedur medycznych jak przeszczep szpiku kostnego, serca, wątroby.

Jak ją złożyć

Mamy kilka możliwości. Możemy zrobić to:

listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

osobiście, składając pismo w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia,

faksem: (22) 635-56-17,

pocztą elektroniczną na adres: e-mail: kancelaria@mz.gov.pl,

ustnie do protokołu w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg w siedzibie ministerstwa (w poniedziałek w godz. 8.15-17.00, wtorek – piątek w godz. 8.15 –16.15.) lub, gdy sprawa dotyczy NFZ – w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego, przy ul. Długiej 5 (w poniedziałek w godz. 8.15-17.15, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (trzeba założyć profil na platformie e-PUAP).

Warto wiedzieć. Istnieje też możliwość spotkania z kierownictwem ministerstwa zdrowia. Prośbę o to należy zgłosić na piśmie do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg lub w przypadku skargi lub wniosku dotyczącego działalności Narodowego Funduszu Zdrowia - do Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, ze szczegółowym określeniem tematyki spotkania. O terminie spotkania zostaniemy poinformowani drogą telefoniczną i drogą pocztową.

