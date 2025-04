Aborcja może więc zostać dokonana jedynie w przypadku gdy:

Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. W praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy kobieta cierpi na jakąś chorobę, która zagraża jej życiu lub zdrowiu, i ma stosowne zaświadczenie lekarza specjalisty, może zostać przeprowadzona legalnie aborcja. Rzeczone zaświadczenie musi być wydane na piśmie i wyraźnie stwierdzać, że ciąża zagraża zdrowiu kobiety lub może doprowadzić nawet do jej zgonu. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Przesłanka taka występuje więc w przypadku stwierdzenia u dziecka wad w rozwoju, które są nieodwracalne i nie da się ich wyleczyć. Dodatkowym warunkiem jest, iż aborcja może zostać przeprowadzona jedynie do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, czyli do 21. tygodnia ciąży. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W grę wchodzi tutaj najczęściej gwałt (także gwałt w relacjach między małżonkami), a zbieg można przeprowadzić do 12. tygodnia trwania ciąży.

Wystąpienie okoliczności, opisanych w punktach 1. i 2., stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Okoliczność natomiast, o której mowa w punkcie 3. musi zostać stwierdzona przez prokuratora.

Pisemna zgoda

Ustawa stanowi, że do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. Natomiast w przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie, wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli małoletnia ma poniżej 13 lat wymagana jest również zgoda sądu opiekuńczego (w tym wypadku małoletnia ma prawo jedynie do wyrażenia własnej opinii).

Osoby wykonujące czynności wynikające z analizowanej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powzięły wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności. W razie zawinionego ujawnienia tych wiadomości sąd może przyznać osobie poszkodowanej odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.