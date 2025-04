Na czym polega opieka farmaceutyczna?



Opieka farmaceutyczna to w Polsce ciągle raczkujący temat – wiele osób nie potrafi jej zdefiniować. Z założenia opieka farmaceutyczna to dodatkowa pomoc farmaceuty w planowaniu i realizacji terapii lekowej przez pacjentów.

Polska jest krajem w którym konsumuje się bardzo dużo leków; jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce pod tym względem. Cały czas rośnie sprzedaż leków bez recepty (OTC) oraz suplementów diety. Medykamenty te często wchodzą w interakcje z przypisanymi przez lekarza środkami lub nieświadomi pacjenci zażywają leki, które zawierają substancje o takim samym działaniu. Dlatego w takich sytuacjach fachowa pomoc farmaceuty wydaje się być niezastąpiona. Opieka farmaceutyczna pozwala na dodatkową kontrolę wielolekowej terapii osób chorujących na choroby przewlekłe, bo to właśnie dla takich osób skierowana ma być dodatkowa pomoc farmaceuty.

Na studiach farmaceutycznych do obowiązkowego programu nauczania wprowadzane są elementy opieki farmaceutycznej, a dla pracujących aptekarzy organizowane są szkolenia o tej tematyce (z podziałem na choroby, np. opieka farmaceutyczna w cukrzycy czy nadciśnieniu tętniczym). Ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie opieki farmaceutycznej, sprawia, że coraz więcej farmaceutów decyduje się na jej wprowadzenie do swej codziennej praktyki – stanowi ona jedną z usług oferowanych w aptekach.

Zasady opieki farmaceutycznej



Pacjent za uczestnictwo w programie opieki farmaceutycznej nic nie płaci, wystarczy, że regularnie umawia się z wybranym farmaceutą. Podczas takich spotkań pacjent odpowiada na pytania, a odpowiedzi są zamieszczane przez farmaceutę na specjalnych arkuszach przygotowanych do prowadzenia opieki farmaceutycznej.

Farmaceuta podczas takich spotkań może nauczyć pacjenta prawidłowego pomiaru poziomu krwi (dotyczy to głównie diabetyków), kontrolowania masy ciała, monitorowania ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w zależności od jednostki chorobowej.

Bardzo istotną rzeczą w opiece farmaceutycznej jest monitorowanie terapii pacjenta oraz udzielanie informacji na temat stosowanych przez pacjenta leków, co pozwala wychwytywać popełniane przez niego błędy w terapii. Farmaceuta mając fachową wiedzę może wykryć nieprawidłowe dawki, schematy dawkowania lub postaci leków, a także interakcje między lekami, działania niepożądane czy alergie na lek.

Do kogo jest skierowana opieka farmaceutyczna?



Opieka farmaceutyczna ma być kierowana do osób cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak: astma, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca.

Podsumowując, opieka farmaceutyczna ma służyć pacjentowi. Może stanowić wymierną korzyść dla osób przewlekle chorych, ponieważ zwiększa skuteczność prowadzonej terapii, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych i w wielu przypadkach przedłuża życie, a także zmniejsza liczbę osób hospitalizowanych z powodu nieprawidłowego stosowania leków.

W Polsce do tej pory nie ustalono formy wsparcia finansowego dla aptekarzy prowadzących fachową opiekę farmaceutyczną.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak