Neurolog - lekarz od chorób układu nerwowego

Neurolog to lekarz specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem układu nerwowego. Innymi słowy to lekarz praktykujący neurologię. Neurologia zaś to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.



Co to jest badanie neurologiczne?

Badanie neurologiczne jest bardzo skrupulatnym badaniem fizykalnym obejmującym obserwowanie i ocenę poruszania się pacjenta, jego zdolności i możliwości wykonywania określonych poleceń, a także sprawdzenie odruchów ("atrybutem" neurologa jest słynny młotek diagnostyczny). Każda część ciała jest dokładnie badana. Lekarz neurolog obserwuje także chód. Ocenia też mowę, słuch, czucie, wzrok, rozpoznawanie przedmiotów, pamięć, orientację co do własnej osoby, miejsca, czasu oraz zdolność pisania. Ponadto w celach diagnostycznych neurolog może zlecić szereg badań neurofizjologicznych i obrazowych np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, a także biochemiczne i genetyczne.

Badanie odruchu kolanowego młotkiem neurologicznym



Jakie choroby leczy neurolog?

Istnieje wiele chorób i objawów wymagających konsultacji neurologicznej. Najczęściej są to paraliże, niedowłady, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, połykania, mowy, ruchowe, a także patologiczne odruchy, ruchy niezależne od naszej woli oraz zespoły bólowe. Do chorób jakimi zajmują się lekarze neurolodzy zaliczamy:

infekcje układu nerwowego jak np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

krwotoki i udary mózgu

guzy układu nerwowego

ból neuropatyczny

wodogłowie

schorzenia mitochondrialne i genetyczne

choroby nerwowo-mięśniowe

padaczki

migrena

zespoły otępienie

i wiele innych.

Jakie objawy powinny skłonić nas do wizyty u neurologa?

Aby uzyskać konsultację neurologiczną najpierw musimy otrzymać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie udać się do poradni neurologicznej i zarejestrować się do lekarza neurologa. Objawy, które powinny skłonić nas do poszukiwania pomocy u tego specjalisty to:

częste bóle głowy

utraty przytomności

zawroty głowy

zaburzenia czucia

niedowłady

napady drgawek

zaburzenia widzenia

„dziwne”, „nieswoje” ruchy

osłabienie mięśni

sztywność mięśni

nadmierne ślinienie się, nadmierna potliwość

uporczywe nudności i wymioty

Aby być lekarzem neurologiem...

… Trzeb aukończyć studia medyczne na wydziale lekarskim, odbyć staż, zdać Lekarski Egzamin Państwowy, a następnie ukończyć szkolenie specjalizacyjne z neurologii trwające pięć lat. Podczas tego szkolenia lekarz musi ukończyć wiele kursów m.in. z zakresu elektromiografii, neuroradiologii, neuropatologii, elektroencefalografii, a także pracować na różnych oddziałach szpitalnych. Po zakończeniu szkolenia należy pozytywnie zdać egzamin państwowy ze specjalizacji.