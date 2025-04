Gwarancję najwyższej jakości usług otrzymujemy decydując się na ubezpieczenie prywatne. Możemy wybrać polisę zdrowotną bądź wykupić abonament medyczny. Każda z tych opcji ma oczywiście swoje wady i zalety.

Z polisą zdrowotną unikniesz długich kolejek do lekarza

Polisa zdrowotna zapewnia przede wszystkim dostęp do wielu placówek medycznych oraz najczęściej zastrzega terminy, w jakich mamy zostać przyjęci do lekarza. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy długiego, często wielomiesięcznego oczekiwania na zabieg czy wizytę u specjalisty. W przypadku skorzystania z usług placówki nie objętej przez ubezpieczyciela programem partnerskim, zazwyczaj można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Niewątpliwą zaletą polisy są także konkurencyjne ceny dla osób bez poważnych problemów zdrowotnych. Oczywiście każdy kij ma dwa końce i w związku z tym zły stan zdrowia może odpowiednio wpływać na wzrost wysokości składki. Bardzo często zdarza się także, że polisy nie obejmują leczenia osób chorych przewlekle. Ubezpieczyciel oferujący polisę zdrowotną zastrzega sobie także prawo do tzw. karencji. Karencja jest to okres płacenia składek, który musi upłynąć, zanim powstanie prawo do świadczeń.

Co zapewnia nam wybór abonamentu medycznego

Decydując się natomiast na abonament medyczny, pacjent wiąże się przede wszystkim z konkretną siecią placówek, a oferta dotyczy zazwyczaj leczenia ambulatoryjnego. Dużym plusem abonamentu jest stała, niezależna od stanu zdrowia czy wieku, składka. Takie rozwiązanie daje nam gwarancję i komfort, że pomoc medyczną otrzymamy w każdej chwili. Ogromne znaczenie ma także fakt, że wszystkie świadczenia przysługują nam od razu, tzn. że w przypadku abonamentu medycznego nie występuje okres karencji. Problem może stanowić natomiast dość wysoka cena abonamentu dla klienta indywidualnego.

Polisa zdrowotna lepsza niż abonament medyczny?

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie abonamenty medyczne, chociaż uważa się, że tak naprawdę to polisa zdrowotna daje pacjentowi większe możliwości. Decydując się więc na wybór ubezpieczyciela warto przede wszystkim dobrze zastanowić się jakiego rodzaju usług oczekujemy i ile pieniędzy jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć. Warto pamiętać, że zdrowie mamy tylko jedno i powinniśmy zapewnić sobie w razie potrzeby jak najlepszą opiekę.

