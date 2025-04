Nowelizacja ustawy

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej od 2012 roku pielęgniarki i położne będą funkcjonariuszami publicznymi. Zyskają dzięki temu podobne uprawnienia jak posłowie, sędziowie czy osoby pełniące czynną służbę wojskową. Ma to niebagatelny wpływ na ich bezpieczeństwo.

Kodeks karny

Zgodnie z zapisami kodeksu karnego za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. W momencie, gdy osoba atakująca wykorzysta broń palną, nóż lub inny niebezpieczny przedmiot lub środek obezwładniający podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Nowe przepisy dają nadzieję na zmniejszenie przypadków agresywnego zachowania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego.

Kary dla pielęgniarek

Nie oznacza to jednak, że wraz z nową ustawą pielęgniarki tylko zyskują nowe przywileje. Od nowego roku poszerza się również lista kar, które można nałożyć na pielęgniarki i położne za złamanie zasad wykonywania zawodu. Obok upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od roku do 5 lat i pozbawienia prawa wykonywania zawodu pojawią się: kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od roku do 5 lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres 6 miesięcy do 2 lat i zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat.