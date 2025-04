Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia o standardach opieki okołoporodowej szpitale, lekarze ginekolodzy i położne mają obowiązek bezpiecznego postępowania wobec ciężarnych i noworodków.

Według nowych przepisów kobieta ma prawo do uśmierzenia bólu porodowego, noworodek musi być przebadany, a po porodzie dziecko przez dwie godziny powinno przebywać z matką. Niestety standardy te dotyczą jedynie ciąż prawidłowych. Prof. Filar uważa za konieczne objęcie standardami bezpieczeństwa wszystkich matek. W swojej interpelacji skierowanej do ministerstwa napisał: „Resort zdrowia pozbawił prawa do należytego traktowania kobiety, których porody są przedwczesne, odbywane przez cesarskie cięcie, związane z zagrożeniem życia i zdrowia dziecka lub matki”.

Adam Sandaur, prezes stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere zaznacza, że 37% skarg na błędy medyczne, które wpływają do stowarzyszenia, dotyczy nieprawidłowości podczas porodu.

Prof. Jerzy Stelmachów broni jednak zapisów rozporządzenia. Twierdzi on, że nie da się ustalić jednorodnych procedur postępowania w przypadku nieprawidłowo przebiegających narodzin.

