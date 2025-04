Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia Norwegii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ.

Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Norwegii.

Przebywający w Norwegii obywatele polscy powinni korzystać z usług placówek zdrowotnych, posiadających umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym.

Wizyta u lekarza

Wizyta u specjalisty wymaga skierowania. Podczas wizyty należy przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Aby uzyskać poradę lekarska pacjent musi wnieść opłatę własną, czyli opłatę zryczałtowaną, która nie podlega zwrotowi.

Opłaty te obejmują:

wizytę u lekarza rodzinnego - ok.130 NOK w ciągu dnia i ok. 210 NOK wieczorem.

poradę specjalisty - na podstawie skierowania - 280 NOK, bez skierowania - 450 NOK

wizyta lekarza w domu - 180 NOK w ciągu dnia, 220 NOK - za wizytę w nocy i weekend

Wizyta prywatna u lekarza internisty może kosztować nas nawet 400-600 NOK.

Wizyta u stomatologa jest pełnopłatna (1000 - 1500NOK).

Z opłat zwolnione są dzieci poniżej 12. roku życia.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach, pacjent może się zgłosić bez skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne. Koszt jednej doby w szpitalu dla osoby nie posiadającej EKUZ wynosi ok. 3000 NOK.

Za transport sanitarny należy wnieść opłatę zryczałtowaną - 120 NOK.

Leki

Receptę na leki refundowane może wystawić lekarz, który posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Leki można wykupić w ciągu 12 miesięcy. Wystawiane recepty mogą być „białe” - pełnopłatne lub „niebieskie” - pacjent płaci 36% ceny leku, nie więcej jednak niż 510 NOK.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leków można się ubiegać po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków.

Jeżeli leczenie było prowadzone w placówkach prywatnych, pacjent nie uzyska zwrotu kosztów.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

