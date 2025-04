Nowe koszty – brak dodatkowego dochodu

Dodatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych razem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej kosztuje w tym roku szpital w Makowie Mazowieckim 550 tys. zł, czyli o prawie 500 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Sytuacja ta wiąże się również z większą o 300 tys. zł składka rentową, jaką szpital będzie musiał zapłacić do ZUS-u. Mimo że Ministerstwo Zdrowia stworzyło przepisy, przez które szpitale ponoszą większe koszty za utrzymanie, to już od kilku lat przychody z kontraktu NFZ – jedynego źródła utrzymania szpitala – nie powiększają się.

Dodatkowe obciążenia

Ustawa refundacyjna również przyniosła szpitalom wiele nowych problemów. Pacjenci, którzy obawiali się podwyżki cen leków w 2012 roku wykupili znacznie większą ich ilość w grudniu. Spowodowało to, że NFZ zwróci koszty refundacji aptekom i nie zapłaci w tym roku szpitalom za świadczenia, które wykonane zostały ponad limit przewidziany w kontrakcie.

Krystyna Zaleska, dyrektor specjalistycznego szpitala w Toruniu komentuje tę sytuację: „Przez to rozwój naszej placówki jest wstrzymany i nie wprowadzimy nowych technik zabiegowych, neurochirurgicznych czy ortopedycznych”.

Aneta Król-Żurawska, ekspert do spraw ochrony zdrowia zaznacza również, że: „dyrektorzy stają teraz przed ogromnymi wyzwaniami. Szpitale to duże przedsiębiorstwa działające na trudnym, regulowanym rynku i jeśli ich problemy się pogłębią, to nie kupią lepszego sprzętu, nie zapłacą specjalistom za dłuższe godziny pracy w przychodniach, a kolejki pacjentów się wydłużą”.

Nie należy również zapominać o tym, że każdy Zakład Opieki Zdrowotnej musi uporać się również ze wzrostem cen za prąd i gaz. Koszty te dla średniego szpitala wynoszą około 150 tys. zł.

Wnioski o nowelizację ustawy

Dyrektorzy szpitali domagają się nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, by posiadanie polisy od zdarzeń medycznych było dobrowolne.

Ministerstwo Zdrowia nie daje oficjalnych odpowiedzi w tej. Nieoficjalnie wiadomo jednak, na razie nie ma także zamiaru ustępować lecznicom.

