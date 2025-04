Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowymi standardami okołoporodowymi – projekt ma być gotowy do końca marca, a zmiany mogłyby wejść w życie w 2019 roku. Co się zmieni?

Reklama

Nowe standardy, czyli co nowego dla ciężarnych?



Jak informuje „Dziennik. Gazeta Prawna" możemy spodziewać się m.in. badania samopoczucia kobiety przez lekarza, które ma być standardem, a także przesunięcia na wcześniejszy termin tzw. połówkowego badania USG z 21-26 tygodnia ciąży na 18-22 tydzień.

Dodatkowo nowością ma być wprowadzenie zasady związanej z karmieniem mlekiem zmodyfikowanym tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz, diagnozowanie depresji w ciąży i po porodzie i zakazanie reklamowania niektórych produktów.

Ministerstwo Zdrowia rozważa także podobno przymusową hospitalizację ciężarnych po 40. tygodniu ciąży (obecnie jest to 41. tydzień).

Jak podają media, najwięcej kontrowersji wzbudzi jednak na pewno zapis dotyczący łagodzenia bólu w trakcie porodu. Wszystkie wiemy bowiem, że mimo iż eksperci są zgodni co do tego, że znieczulenie powinno być dostępne dla każdej rodzącej, w praktyce nie zawsze jest to możliwe.

Ile z tych zmian faktycznie wejdzie w życie? To się dopiero okaże. Mamy tylko nadzieję, że ważne dla kobiet kwestie nie staną się jedynie martwym zapisem, lecz faktycznie będą respektowane i przestrzegane, by otoczyć ciężarne i rodzące jak najlepszą opieką.

Reklama

Polecamy:

Wszystko o znieczuleniu w trakcie porodu

Ciąża – zakazy i nakazy