Objawy, o których mowa, doskwierają niektórym dzieciom. Z czego to wynika?

Na początku tego roku Alicia Holder z Australii opublikowała na Facebooku post, w którym poinformowała o niepokojących objawach, które zauważyła u swojej córeczki Riley tuż po podaniu jej popularnego syropu Nurofen dla dzieci na bazie ibuprofenu. Dziewczynka po połknięciu go zaczęła płakać i chwytać się za gardło. Alicia wraz z dwiema innymi osobami spróbowała więc syropu i zrelacjonowała, że we trójkę poczuli, że po jego połknięciu poczuli pieczenie w gardle.

Wpis Alicii zyskał ogromną popularność i został udostępniony ponad 60,000 razy. Zaniepokojona kobieta postanowiła jednak, że nie poprzestanie na ostrzeżeniach i skontaktowała się z producentem syropu. Ten zapewnił ją, że syrop został poddany testom i w żaden sposób nie zagraża dzieciom. Alicia wciąż była jednak podejrzliwa.

Podobne objawy, o których napisała Alicia, zauważyło u swoich dzieci także wiele polskich mam. Z ich relacji wynika, że dzieci – po połknięciu syropu – skarżyły się na pieczenie i drapanie w gardle. Jak wyjaśnia to producent Nurofenu?

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to dla nas priorytet. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zmienić skład syropu – usunęliśmy sztuczny barwnik oraz benzoesan sodu (konserwant). Zmiana nastąpiła w 2015 roku. Działania te zostały podjęte dla dobra naszych małych pacjentów. Chcielibyśmy zapewnić, że skuteczność (obniżenie gorączki do 8 godzin) oraz szybkość działania (po 15 minutach) nie uległy zmianie. Ibuprofen jest substancją, która sama w sobie ma nieco „gryzący” smak. Jest to cecha charakterystyczna tej substancji, która u niektórych pacjentów może powodować uczucie tymczasowego podrażnienia gardła opisywane m.in. jako „drapiące”. Chcielibyśmy również poinformować, iż przez ostatnie dwa lata nie odnotowaliśmy zwiększonej ilości reklamacji związanych z uczuciem drapania w gardle

– wyjaśniła Magdalena Kurmar, odpowiadając na pytanie serwisowi Mamadu.pl.