Dane osobowe zarówno dawcy, jak i biorcy bez względu na to, czy jest to przeszczep od osoby żyjącej, czy zmarłej, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisami o dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej.

Przeszczep od osoby zmarłej

W przeszczepach dokonywanych od osób zmarłych zarówno biorca jak i rodzina dawcy nie może uzyskać żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość jednego lub drugiego. Mogłoby to bowiem postawić jedną lub drugą stronę w niekomfortowej sytuacji lub służyć nadużyciom.

Przeszczep od dawcy żyjącego

W przypadku komórek i tkanek przeszczepianych między osobami nie spokrewnionymi dane osobowe objęte są tajemnicą. W przypadku transplantacji narządów od osób żyjących zakaz ujawniania danych osobowych biorcy i dawcy nie ma dużego znaczenia, gdyż najczęściej są to osoby spokrewnione lub sobie bliskie.

Kary za naruszenie przepisów o zachowaniu tajemnicy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zachowania tajemnicy, lekarz odpowiada za swój czyn na podstawie kodeksu karnego lub cywilnego. Jeżeli ujawniona przez lekarza informacja narazi pacjenta na poniżenie w opinii publicznej lub utratę zaufania, lekarz może odpowiedzieć za zniesławienie.

