Nowa decyzja na temat odzyskania renty



8 marca Trybunał Konstytucyjny ogłosił nową decyzję dotyczącą rent. Zgodnie z nią osoby, którym odebrano lub obniżono już przyznaną rentę mogą, w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie wyroku Trybunału, wnieść skargę o wznowienie sprawy, jeśli wcześniej nie odwoływały się od tej decyzji, a od jej doręczenie nie minęło więcej niż 5 lat. Jeśli natomiast krzywdząca decyzja była już przedmiotem odwołania, można, w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia Trybunału Konstytucyjnego, żądać wznowienia postępowania administracyjnego.

Ponieważ Trybunał ogłosił nowe postanowienie 8 marca, teoretycznie czas na odwoływanie się już minął. W praktyce jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydłuży termin, prawdopodobnie o dwa tygodnie. Każda sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie, warto więc zgłosić się do ZUS nawet pod koniec kwietnia.

Kiedy nie można wznowić postępowania?



Wznawianie postępowania w sprawie odebrania czy zmniejszenia renty nie dotyczy osób, które:

otrzymały decyzję odmowną w sprawie renty, np. przy braku wymaganego stażu pracy,

nie otrzymały prawa do świadczenia , np. z powodu korekty świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dokonanej przez płatnika składek,

przekroczyły termin 5 lat od doręczenia decyzji o odbiorze renty lub obniżeniu jej wysokości.

Odzyskiwanie renty w praktyce



Odwołanie w sprawie nieprzyznania renty należy wnieść do okręgowego oddziału ZUS w ciągu miesiąca od dostarczenia decyzji. Warto dołączyć do niego wszelkie dokumenty, potwierdzające nasze racje. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. Jeśli sprawa zostanie przekazana do sądu, prawdopodobnie trzeba będzie złożyć zeznania. Jeżeli sąd wyda niekorzystną dla nas decyzję, możemy zwrócić się do sądu apelacyjnego, a następnie do Sądu Najwyższego.

W przypadku wygrania sprawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci zaległych składek, ale rozpocznie ich przyznawanie renty od miesiąca, w którym złożono odwołanie.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 06.04.2012, „Jak odzyskać rentę” / ab