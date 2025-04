Odmowa leczenia z powodu rejonizacji jest niezgodna prawem. Zgodnie z tzw. ustawą zdrowotną pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośród wszystkich placówek , które podpisały z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że osoba ubezpieczona na podstawie skierowania na terenie całego kraju może leczyć się w dowolnie wybranej placówce.

Skargę na odmowę leczenia z powodu rejonizacji można złożyć: do dyrektora zakładu opieki medycznej, który odmówił udzielenia świadczenia, oddziału NFZ właściwego dla danego rejonu, do powiatu, którym działa dana placówka medyczna, lub do rzecznika praw pacjenta.

Źródło: Dziennik. Gazeta Prawna; 11-13.03.2011/ mk

