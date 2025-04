Artykuł 3 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka zakazujący tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania jest naruszany poprzez odmawianie ciężarnej kobiecie badań, odsyłanie od lekarza do lekarza i trzymanie tygodniami w stanach niepewności – tak uznał wczoraj Trybunał Praw Człowieka w polskiej sprawie. Decyzją Trybunału odmowa pacjentce wykonania badań prenatalnych naruszyła jej prawo do swobodnego kształtowania życia prywatnego (nie mogła podjąć decyzji co do urodzenia zdrowego dziecka).

U dziecka kobiety podejrzewano zespół Turnera. Kobieta chciała wykonać badania genetyczne,ale jeden lekarz odsyłał ją do innego – w sumie odwiedziła 16 gabinetów. Zamiast zlecić jej pobranie próbki wód płodowych i wykonać z nich badania genetyczne, zrobiono jej 5 razy USG. Odmowę wysłania kobiety na badania genetyczne jeden lekarz uzasadniał tym, że kobieta pewnie będzie potem chciała przeprowadzić aborcję, a jego zdaniem zespół Turnera nie jest do tego powodem. W 23. tygodniu ciąży kobieta zażądała badań na pogotowiu. Wykonano je. Potwierdzono zespół Turnera, a kobieta złożyła wniosek o aborcję. Gdy na niego nie odpowiedziano, złożyła drugi. Odpowiedziano wówczas, że jest w 24. tygodniu ciąży i nie można już zgodnie z prawem przeprowadzić aborcji. Kobieta urodziła chorą córeczkę. Opuścił ją mąż z trojgiem dzieci. Przed polskimi sądami wywalczyła 30 tysięcy zł (od prowadzącego ją ginekologa za ujawnienie mediom tajemnicy lekarskiej i wyrażaniu się o niej niepochlebnie), 20 tysięcy zł (od tego samego lekarza za niezlecenie badań prenatalnych), 5 tysięcy zł (od szpitala w Tarnowie)i 10 tysięcy zł (od szpitala w Krakowie za niewykonanie badań prenatalnych). Trybunał przyznał jej 45 tysięcy euro zadośćuczynienia i 15 tysięcy euro zwrotów kosztów postępowania.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 27.05.2011/mn

