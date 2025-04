Odpowiedzialność lekarza za aborcję



Według art. 152 kodeksu karnego, „kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania”. Ustawodawca zaostrzył karę za aborcję lub namawianie do przerwania ciąży, jeśli poczęte dziecko osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. W takim wypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dopuszczalne okoliczności usunięcia ciąży



Opisana w powyższym artykule kodeksu karnego ustawa została uchwalona 7 stycznia 1993 i dotyczy planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Wskazano tam, że przerwanie ciąży jest dopuszczalne, jeżeli stwierdzona została jedna z następujących okoliczności:

ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Stwierdzenia pierwszej i drugiej przesłanki dokonuje inny lekarz niż lekarz dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Do stwierdzenia trzeciej okoliczności ustawa upoważnia prokuratora.

Odpowiedzialność kobiety za aborcję



Odpowiedzialnym za aborcję może być każdy, z wyjątkiem kobiety, której ciąża jest przerywana lub która sama dokonuje przerwania ciąży. W świetle kodeksu karnego czyn kobiety samodzielnie dokonującej aborcji lub poddającej się nielegalnemu zabiegowi nie tylko nie jest karalny, lecz również nie stanowi przestępstwa. Kobieta nie podlega także karze za nakłanianie kogoś do przerwania jej ciąży.

Podobne ustalenia znajdują się w art. 157a § 3, według którego „nie podlega karze matka dziecka poczętego, która sama spowodowała uszkodzenia jego ciała lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu”. Przepis ten jest konsekwencją bezkarności przerwania ciąży przez samą kobietę ciężarną. Jest to wyraz ogólnej tendencji ustawodawcy do likwidacji odpowiedzialności matki dziecka poczętego za wszelkie czyny popełnione wobec dziecka. Odpowiedzialność matki za zabójstwo dziecka rozpoczyna się dopiero z chwilą jego urodzenia.

