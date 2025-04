Przewidujemy, że projekt wzbudzi ogromne emocje nie tylko u przeciwników szczepień. Tym bardziej, że świadczenie będzie przyznawane tylko w określonych przypadkach. Jakich?

Reklama

Kto i kiedy dostanie pieniądze?



Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że opiekunowie dzieci, które po obowiązkowym szczepieniu doznały ciężkich objawów chorobowych i wymagają przynajmniej 14 dni leczenia w szpitalu, dostaną opiekuńcze świadczenie kompensacyjne wynoszące 70,000 zł. Niepożądane odczyny poszczepienne według Ministerstwa są jednak rzadkością i dotykają od dwóch do ośmiu osób rocznie.

Wszystko o szczepieniach obowiązkowych dla dzieci

Świadczenie ma zostać wypłacone także w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie zostanie wykonane szczepionką inną niż ta, którą zakupił minister zdrowia.

Dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, stanowi rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje w Finlandii i pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter – wyjaśnili autorzy projektu.

O projekcie głośno zrobiło się na początku tegorocznych wakacji. Pieniądze przeznaczane na wypłacanie zadośćuczynień mają pochodzić z Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Jego utworzenie poparła premier Szydło i minister Radziwił.

Czy projekt Ministerstwa Zdrowia zmniejszy odsetek osób, które decydują się nie szczepić dzieci? My obawiamy się, że jednak nie będzie miał znacznego wpływu na przeciwników szczepień. Mimo że, zgodnie z ich żądaniami, doprowadza do sytuacji, w której rząd, przymuszając do szczepień, bierze w pewnym stopniu odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą one wywołać.

Reklama

Jaki wpływ na organizm ma przyjmowanie wielu różnych szczepień?

Co warto wiedzieć o szczepieniu niemowląt?

6 zalet szczepień skojarzonych