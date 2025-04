Zmiana na lepsze?



Na nowej liście znalazło się 216 nowych leków, a ceny 139 obniżono. Wśród nowych pozycji pojawiły się leki niezbędne w terapii schizofrenii, astmy czy w leczeniu nowotworu piersi. Do nowej listy dodano też do tej pory nierefundowane leki stosowane w leczeniu cukrzycy, między innymi niektóre paski cukrzycowe. Część obecnie refundowanych specyfików znajdowała się już na liście obowiązującej przed 1 stycznia 2012 r..

Nowa lista – kto zyska?

Na nowej liście znalazło się wiele nowych leków stosowanych w leczeniu schizofrenii, na które obowiązywać będzie ryczałt. Podobnie ze specyfikami przeciwpadaczkowymi oraz lekami stosowanymi w terapii choroby Alzheimera czy specyfikami, które zażywają pacjenci po przebytym przeszczepie. W tej ostatniej grupie nie znalazły się natomiast nowoczesne specyfiki, których cena przekracza obecnie 200 zł.

Inna cena, ale i limity



Fakt, że ceny niektórych leków zostały obniżone, nie oznacza, że leki te faktycznie będą tańsze. Cena urzędowa nie pokrywa się z ceną, jaką przychodzi zapłacić pacjentowi. Ta druga może być nawet wyższa z uwagi na zmianę limitu finansowania na dany lek. Różnicę między limitem finansowania a ceną urzędową pokrywa pacjent.