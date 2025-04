Ortopeda-traumatolog – lekarz od urazów i zwyrodnień układu ruchu

Ortopeda-taumatolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad, chorób, a także urazów narządów ruchu, czyli szkieletu, więzadeł, stawów i mięśni. Ortopedia i traumatologia bywa określana jako chirurgia urazowa.

Lekarz specjalista ortopeda-traumatolog rozpoznaje, leczy i kieruje rehabilitacją osób z chorobami i wadami narządów ruchu. Ponadto zaopatruje złamania i inne urazy, za wyjątkiem urazów czaszki. Ortopedia i traumatologia to również dziedzina zabiegowa, zatem lekarze oprócz leczenia zachowawczego, wykonują operacje korekcyjne i ratujące życie.

Odrębną specjalizacją jest ortopedia dziecięca. Specjaliści tej dziedziny dodatkowo diagnozują i ustalają terapie dla dzieci z wadami wrodzonymi, jak np. wrodzona łamliwość kości, marmurkowatość kości, zwichnięcia stawów biodrowych oraz dzieci z wadami postawy (choroba Scheuermanna – młodzieńcza kifoza), rąk, nóg (sopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona) i klatki piersiowej (klatka piersiowa szewska i kurza). Ortopeda dziecięcy nie zajmuje się leczeniem dorosłych pacjentów.

Ortopedzi zaopatrują:

wspominane skoliozy

płaskostopie, stopa koślawa, szpotawa

nowotwory kości

paluchy koślawe (haluksy)

osteoporoza i złamania osteoporotyczne

infekcje kości i stawów

jałowe martwice kości i stawów

wszelkie urazy, jak zwichnięcia, skręcenia, złamania i stłuczenia

urazy stawów, ich ścięgien i więzadeł

choroby zwyrodnieniowe i przeciążeniowe

Kiedy zgłosić się do ortopedy-traumatologa?

Do lekarza ortopedy-traumatologa potrzebne jest skierowanie, wyjątkiem jest nagły, poważny uraz zaopatrywany w szpitalu. Zatem do ortopedy należy udać się po doznanej traumie, której towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i silny ból stawu lub kończyny. Innymi dolegliwościami, które warto skonsultować z ortopedą są:

ograniczenie ruchomości stawów

nieprawidłowe, niefizjologiczne ruchy w stawach

zniekształcenie kości

przewlekłe bóle stawów i kości

zespoły bólowe kręgosłupa

ból podczas wykonywania określonych ruchów

pojawienie się przykurczów i zwapnień w mięśniach

i inne, które utrudniają poruszanie się i codzienne funkcjonowanie.

Gdy wybieramy się do lekarza ortopedy, zabierzmy ze sobą wszystkie wyniki badań, zwłaszcza obrazowych, jak zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.