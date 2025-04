Gdzie można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności zajmują się Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Osoba, która nie otrzyma orzeczenia, może się odwołać do Wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Reklama

Kto może uzyskać orzeczenie?

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobom, które nie ukończyły 16. roku życia. Osoby, które przekroczyły ten wiek mogą ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z rozporządzeniem mogą występować trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny.

Złóż wniosek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej osoba, która chciałaby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powinna złożyć wniosek do zespołu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania chorego lub dla miejsca pobytu.

Do wniosku w przypadku dzieci do 16. roku życia należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia. Zaświadczenie takie wydaje lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana. Powinno być ono wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

- ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawierać: informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego. W przypadku dzieci istotna jest również informacja o ograniczeniach w funkcjonowaniu, które występują w życiu codziennym w porównaniu do dzieci, które są sprawne psychicznie i fizycznie.

- informacje o możliwości poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zaopatrzenie w środki techniczne, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

Przeczytaj: Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

W przypadku wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę:

- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia. Zaświadczenie takie wydaje lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana. Powinno być ono wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

- ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną przez lekarza (przewodniczącego składu orzekającego). Opis powinien zawierać: informacje o rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowaniu, przebiegu choroby zasadniczej, a także wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego.

- wiek, płeć, zawód, wykształcenie.

- czy osoba zainteresowana ma trudności w samodzielnej egzystencji.

- czy istnieje możliwość przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia i poprawy funkcjonowania w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych.

W przypadku orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

- orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

- ocenę aktualnego stanu zdrowia

- informacje o zakresie i rodzaju ograniczeń związanych z naruszoną sprawnością organizmu

Reklama

Posiedzenie składu orzekającego

Osoba zainteresowana ma obowiązek osobistego stawienia się przed komisją orzekająca. W sytuacjach wyjątkowych komisja może wystawić orzeczenie bez wzywania osoby chorej. Najczęściej jednak należy się stawić przed komisją z dokumentacją medyczną. Podczas wizyty chory jest badany przez lekarza i przeprowadzany jest z nim wywiad.

O nieobecności na wizycie należy pisemnie poinformować komisję.

Zobacz też: Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności