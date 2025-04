Pediatra - specjalista od zdrowia dzieci

Pediatria to szeroka dziedzina medycyny zajmująca się zdrowiem dzieci, a także chorobami wieku dziecięcego. Pediatrzy opiekują się dziećmi i młodzieżą od 0. do 18. roku życia. Pediatra jest zatem lekarzem specjalistą od dziecięcych problemów zdrowotnych. Zajmuje się ich diagnostyką i leczeniem.

Lekarz pediatra podobnie jak internista powinien mieć ogromną wiedzę i doświadczenie. Bowiem musi znać objawy i leczenie mnóstwa chorób dotyczących wszystkich układów, a także rozpoznać po cechach dysmorficznych wady genetyczne i wrodzone. Zatem pediatra nie zajmuje się wyłącznie leczeniem banalnych infekcji gardła, katarków i przeziębień, jak powszechnie się uważa.

Oprócz tego, że pediatra leczy dzieci, musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z małymi pacjentami, a także nici porozumienia i współpracy z jego rodzicami. Najlepiej gdy dziecko stale przebywa pod opieką jednego pediatry, który z biegiem lat pozna dziecko i ukształtuje jego prawidłowe nawyki zdrowotne.

Kiedy udać się z dzieckiem do pediatry?

W każdej grupie wiekowej są specyficzne dolegliwości wymagające konsultacji z lekarzem. W przypadku niemowląt najlepiej korzystać z porady, wówczas gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do zaobserwowanych objawów.

Pamiętajmy, że pierwsza wizyta u pediatry powinna odbyć się między 4. a 7. tygodniem życia dziecka. Lekarz wówczas ocenia jego ciemiączko, stan skóry, napięcie mięśni, masę ciała i długość ciała. Jeśli zaobserwuje jakieś nieprawidłowości, wówczas kieruje na dalsze badania. Następnie ustala kolejne terminy wizyt kontrolnych.

Z pediatrą należy skonsultować następujące objawy:

